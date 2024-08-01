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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為14.57元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 04:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.13元上修至0.16元，其中最高估值0.4元，最低估值0.02元，預估目標價為14.57元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.4(0.31)0.80.881.54
最低值0.02(0.02)0.150.260.3
平均值0.16(0.15)0.40.620.8
中位數0.16(0.13)0.390.650.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值303.02億301.50億307.05億317.56億
最低值270.23億275.63億274.98億274.17億
平均值282.13億286.06億291.70億296.41億
中位數280.41億284.04億290.62億294.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.131.130.650.750.32
營業收入302.71億301.52億317.60億297.19億294.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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