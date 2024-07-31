鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.13元，預估目標價為14.19元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.16元下修至0.13元，其中最高估值0.31元，最低估值0.02元，預估目標價為14.19元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.31(0.31)
|0.68
|0.79
|1.56
|最低值
|0.02(0.02)
|0.15
|0.14
|0.3
|平均值
|0.15(0.16)
|0.39
|0.55
|0.78
|中位數
|0.13(0.16)
|0.39
|0.56
|0.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|294.00億
|289.23億
|299.32億
|321.42億
|最低值
|266.96億
|272.39億
|274.98億
|274.17億
|平均值
|277.97億
|281.29億
|287.11億
|294.97億
|中位數
|278.34億
|281.09億
|287.45億
|293.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.13
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|營業收入
|302.71億
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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