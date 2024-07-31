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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.13元，預估目標價為14.19元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.16元下修至0.13元，其中最高估值0.31元，最低估值0.02元，預估目標價為14.19元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.31(0.31)0.680.791.56
最低值0.02(0.02)0.150.140.3
平均值0.15(0.16)0.390.550.78
中位數0.13(0.16)0.390.560.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值294.00億289.23億299.32億321.42億
最低值266.96億272.39億274.98億274.17億
平均值277.97億281.29億287.11億294.97億
中位數278.34億281.09億287.45億293.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.131.130.650.750.32
營業收入302.71億301.52億317.60億297.19億294.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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