長華總裁黃嘉能獲2024《哈佛商業評論》台灣企業領袖100強

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-01 12:52

《哈佛商業評論》每兩年公布一次的〈台灣企業領袖 100 強〉評比出爐，長華 *(8070-TW) 集團總裁黃嘉能繼 2022 年入選「台灣 CEO 100 強」之後，今年再次入選百強榜單。黃嘉能總裁帶領長華電材成為兼具優異經營績效及永續發展之企業典範，經營成果卓著，備受外界肯定。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版執行的「台灣企業領袖 100 強」，是依循美國英文版的全球一百大 CEO 的調查方法，進行台灣本土落地化，如今已成為台灣規模最大，也是唯一針對台灣上市公司領導者個人表現的績效調查。最新調查結果於 2024 年 7 月 31 日揭曉，並舉行贈獎典禮。特別邀請經濟部部長郭智輝蒞臨致詞及擔任贈獎人，現場近 70 位台灣企業領袖出席領獎。

黃嘉能總裁接過由遠見．天下文化事業群創辦人高希均贈獎後，給予簡短致詞，並表示，當前台灣備受全球矚目的產業就是半導體，台灣半導體奠基是從後段封裝開始。長華電材就是以代理日本住友封裝材料起家，儘管公司規模不大，但在台灣後段封裝產業、乃至半導體產業，皆有舉足輕重的地位。

如今半導體產業發展至今，大家都在談論二代接班，但如何將股權順利轉移傳承也是不容忽視。轉移的過程很複雜，其中還牽扯到稅賦，如不謹慎處理，反而會損及股東權益。