光寶科搶進智慧交通市場 旗下光林智能併購Dialight事業部

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-31 19:06

光寶科 (2301-TW) 今 (31) 日宣布，旗下子公司光林智能 LEOTEK 收購全球 LED 工業照明大廠 Dialight 旗下的交通事業部，為全球市場提供智能交通服務網絡完整的解決方案，搶進智慧交通市場。

光林智能表示，藉由併購 Dialight 交通事業部，整合交通號誌與 AI 管理平台的系統化商品與場域經驗，開發以智能 AI 為核心的「道路設備系統」與「行的服務」。

總經理金海濤表示，此次跨國收購代表光林智能 LEOTEK 在全球智慧交通領域戰略布局的第一步。從交通號誌系統管理、道路照明、交通監測、電動車充電站，再到 AI 智能管理平台，將持續投入 AI 智能交通維運技術的開發及整合，為城市基礎建設和運營效率的升級提供安全、生態、低碳的交通服務。