升息衝擊 日房地產股驚見4年來最大跌幅

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 09:46

由於擔心日本央行升息，將推升貸款利率進而削減需求，日本房地產股周四 (1 日) 出現自 2020 年 3 月以來最大跌幅。

東證指數中的房地產股下跌 6.4%，是大盤指數中表現最差的類股。

週四早盤，日本最大的房地產公司三井不動產公司 (Mitsui Fudosan Co.) 和三菱地所公司 (Mitsubishi Estate Co.) 跌逾 7%，而住友不動產開發公司 (Sumitomo Realty & Development Co.) 則下挫 9.4%。