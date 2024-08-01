升息衝擊 日房地產股驚見4年來最大跌幅
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 09:46
由於擔心日本央行升息，將推升貸款利率進而削減需求，日本房地產股周四 (1 日) 出現自 2020 年 3 月以來最大跌幅。
東證指數中的房地產股下跌 6.4%，是大盤指數中表現最差的類股。
週四早盤，日本最大的房地產公司三井不動產公司 (Mitsui Fudosan Co.) 和三菱地所公司 (Mitsubishi Estate Co.) 跌逾 7%，而住友不動產開發公司 (Sumitomo Realty & Development Co.) 則下挫 9.4%。
日本央行周三將基準利率從 0%~0.1% 上調至 0.25%，促使該國最大的銀行三菱日聯金融集團 (Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.) 上調短期優惠利率，該利率被視為借貸的基準。
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