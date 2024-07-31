〈台幣〉日本升息亞幣齊揚 貶轉升收32.836元 7月仍貶逾1%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-31 17:45

台北匯市今 (31) 日上沖下洗，早盤一度貶破 32.9 元關卡，再創 8 年多新低，但出口商把握 7 月最後一個交易日拋匯，加上日本央行升息，日元匯率暴升，帶動亞幣走強，新台幣兌美元同步由貶轉升，收在 32.836 元，升值 1 分，表現遜於日韓、人民幣，台北及元太外匯市場總成交值 24.85 億美元。

新台幣兌美元匯率月線收連二黑，7 月累計貶值 3.86 角，貶幅達 1.19%，今年以來累計狂貶 2.101 元。

新台幣兌美元今天開盤為 32.82 元，午盤前一度下探 32.93 元，貶值超過 8 分，匯銀主管指出，匯價失守 32.9 元關卡，央行確實有進場防守，但力道不大，午後外資回頭匯入，帶動貶值幅度快速收斂，拉回平盤附近，台北外匯市場成交值 17.5 億美元，元太外匯市場成交值 7.35 億美元。

時序即將進入 8 月，匯銀主管分析，在日本央行升息下，日元轉強，可望帶動一波亞幣升值潮，此外，外資 7 月狂賣台股並匯出，近期部分資金可望回流台北股匯市，為新台幣匯價提供支撐，而央行 33 元保衛戰也將鬆口氣。

根據中央銀行統計，美元指數下跌 0.34%，日元單日狂升 2.64%，韓元亦強彈 0.77%，人民幣勁揚 0.36%，新加坡幣升值 0.34%，新台幣升值幅度相對有限，僅小升 0.03%。

日本央行 (BOJ) 周三 (31 日) 意外升息，並公布減少購買國債計劃，央行總裁植田和男表示，從可持續、穩定地達到 2% 通膨率的角度出發，判斷調整寬鬆程度是適當的，0.25% 仍是一個極低的政策利率，如果情況需要，央行可能會再次收緊政策，強調「不認為 0.5% 是升息的關鍵障礙」。