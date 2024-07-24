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鉅亨速報

盤後速報 - 中鋼(2002)次交易(25)日除息0.35元，參考價22.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

中鋼(2002-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

首日參考價為22.8元，相較今日收盤價23.15元，息值合計為0.35元，股息殖利率1.51%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 23.15 0.35 1.51% 0.0
2023/07/26 29.35 1.0 3.41% 0.0
2022/07/26 31.3 3.1 9.9% 0.0
2021/08/31 37.5 0.3 0.0% 0.0
2020/07/24 20.7 0.5 0.0% 0.0

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