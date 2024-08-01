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鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至-0.37元，預估目標價為20元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對友達(2409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.29元下修至-0.37元，其中最高估值0.8元，最低估值-0.95元，預估目標價為20元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.8(0.8)1.321.61
最低值-0.95(-0.95)-0.431.61
平均值-0.32(-0.31)0.641.61
中位數-0.37(-0.29)0.71.61

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值282,993,000313,648,000322,155,030
最低值240,900,000274,086,000322,155,030
平均值271,497,910291,132,670322,155,030
中位數273,114,820286,736,960322,155,030

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.37-2.396.440.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		247,964,437246,792,674370,685,141270,955,381

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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