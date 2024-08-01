鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至-0.37元，預估目標價為20元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對友達(2409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.29元下修至-0.37元，其中最高估值0.8元，最低估值-0.95元，預估目標價為20元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.8(0.8)
|1.32
|1.61
|最低值
|-0.95(-0.95)
|-0.43
|1.61
|平均值
|-0.32(-0.31)
|0.64
|1.61
|中位數
|-0.37(-0.29)
|0.7
|1.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|282,993,000
|313,648,000
|322,155,030
|最低值
|240,900,000
|274,086,000
|322,155,030
|平均值
|271,497,910
|291,132,670
|322,155,030
|中位數
|273,114,820
|286,736,960
|322,155,030
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.37
|-2.39
|6.44
|0.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|247,964,437
|246,792,674
|370,685,141
|270,955,381
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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