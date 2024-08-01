鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至11.32元，預估目標價為310元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.26元上修至11.32元，其中最高估值11.99元，最低估值10.43元，預估目標價為310元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.99(11.99)
|13.3
|14.93
|最低值
|10.43(10.43)
|11.19
|12.06
|平均值
|11.33(11.31)
|12.31
|13.45
|中位數
|11.32(11.26)
|12.35
|13.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|346,762,000
|365,554,580
|390,566,040
|最低值
|332,131,930
|343,155,000
|354,517,000
|平均值
|338,446,230
|355,872,460
|373,993,240
|中位數
|338,057,960
|358,791,210
|379,633,680
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.21
|8.93
|8.52
|9.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|317,041,854
|290,434,137
|262,735,464
|258,494,907
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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