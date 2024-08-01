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鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至11.32元，預估目標價為310元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.26元上修至11.32元，其中最高估值11.99元，最低估值10.43元，預估目標價為310元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.99(11.99)13.314.93
最低值10.43(10.43)11.1912.06
平均值11.33(11.31)12.3113.45
中位數11.32(11.26)12.3513.16

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值346,762,000365,554,580390,566,040
最低值332,131,930343,155,000354,517,000
平均值338,446,230355,872,460373,993,240
中位數338,057,960358,791,210379,633,680

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.218.938.529.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		317,041,854290,434,137262,735,464258,494,907

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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