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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調降至504元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對晶碩(6491-TW)提出目標價估值：中位數由540元下修至504元，調降幅度6.67%。其中最高估值627元，最低估值460元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予晶碩(6491-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。

晶碩(6491-TW)今(31日)收盤價為419.5元。近5日股價下跌4.22%，相關生技醫療近5日下跌3.37%，集中市場加權指數下跌2.94%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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