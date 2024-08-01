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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)目標價調升至1370元，幅度約7.03%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯發科(2454-TW)提出目標價估值：中位數由1280元上修至1370元，調升幅度7.03%。其中最高估值1680元，最低估值1040元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予聯發科(2454-TW)評價：積極樂觀19位、保持中立8位、保守悲觀0位。

聯發科(2454-TW)今(31日)收盤價為1220元。近5日股價下跌4.31%，相關半導體業近5日下跌4.66%，集中市場加權指數下跌2.94%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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