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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團CBRE-US的目標價調升至118元，幅度約4.42%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 04:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)提出目標價估值：中位數由113元上修至118元，調升幅度4.42%。其中最高估值129元，最低估值95元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予世邦魏理仕集團評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀0位。

世邦魏理仕集團今(1日)收盤價為112.345元。近5日股價上漲4.42%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CBRE市場預估目標價

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