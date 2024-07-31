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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團(CBRE-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為113.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:17

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.72元上修至4.82元，其中最高估值4.85元，最低估值4.4元，預估目標價為113.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.85(4.85)6.157.358.35
最低值4.4(4.39)5.266.217.49
平均值4.69(4.64)5.776.777.92
中位數4.82(4.72)5.776.747.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值360.22億407.88億450.62億473.13億
最低值344.42億366.72億244.07億268.79億
平均值352.54億388.72億400.73億370.96億
中位數352.24億384.62億417.08億370.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.772.225.414.293.15
營業收入238.94億238.26億277.46億308.28億319.49億

詳細資訊請看美股內頁：
世邦魏理仕集團(CBRE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCBRE

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