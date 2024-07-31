鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團(CBRE-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為113.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:17
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.72元上修至4.82元，其中最高估值4.85元，最低估值4.4元，預估目標價為113.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.85(4.85)
|6.15
|7.35
|8.35
|最低值
|4.4(4.39)
|5.26
|6.21
|7.49
|平均值
|4.69(4.64)
|5.77
|6.77
|7.92
|中位數
|4.82(4.72)
|5.77
|6.74
|7.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|360.22億
|407.88億
|450.62億
|473.13億
|最低值
|344.42億
|366.72億
|244.07億
|268.79億
|平均值
|352.54億
|388.72億
|400.73億
|370.96億
|中位數
|352.24億
|384.62億
|417.08億
|370.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.77
|2.22
|5.41
|4.29
|3.15
|營業收入
|238.94億
|238.26億
|277.46億
|308.28億
|319.49億
詳細資訊請看美股內頁：
世邦魏理仕集團(CBRE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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