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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為68.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 06:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.66元，其中最高估值1.98元，最低估值1.43元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.98(1.76)2.272.653.24
最低值1.43(1.43)1.592.243.24
平均值1.67(1.63)22.433.24
中位數1.66(1.63)2.012.393.24

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值17.46億20.05億23.02億
最低值17.23億19.03億21.46億
平均值17.36億19.64億22.36億
中位數17.36億19.70億22.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.53-0.03-0.50-0.480.35
營業收入8.24億8.43億10.24億12.46億15.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Dayforce公司(DAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDAY

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