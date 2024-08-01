鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為68.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 06:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.66元，其中最高估值1.98元，最低估值1.43元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.98(1.76)
|2.27
|2.65
|3.24
|最低值
|1.43(1.43)
|1.59
|2.24
|3.24
|平均值
|1.67(1.63)
|2
|2.43
|3.24
|中位數
|1.66(1.63)
|2.01
|2.39
|3.24
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17.46億
|20.05億
|23.02億
|最低值
|17.23億
|19.03億
|21.46億
|平均值
|17.36億
|19.64億
|22.36億
|中位數
|17.36億
|19.70億
|22.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.53
|-0.03
|-0.50
|-0.48
|0.35
|營業收入
|8.24億
|8.43億
|10.24億
|12.46億
|15.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Dayforce公司(DAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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