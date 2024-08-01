鉅亨速報 - Factset 最新調查：登士柏西諾德XRAY-US的目標價調降至32元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 02:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對登士柏西諾德(XRAY-US)提出目標價估值：中位數由33元下修至32元，調降幅度3.03%。其中最高估值38元，最低估值27元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予登士柏西諾德評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀0位。
登士柏西諾德今(1日)收盤價為27.58元。近5日股價上漲3.03%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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