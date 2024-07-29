鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團CBRE-US的目標價調升至110元，幅度約4.76%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:20
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)提出目標價估值：中位數由105元上修至110元，調升幅度4.76%。其中最高估值129元，最低估值95元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予世邦魏理仕集團評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀0位。
世邦魏理仕集團今(29日)收盤價為110.55元。近5日股價上漲4.76%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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