長汎假期集結長榮集團資源 全新企劃綠色旅遊系列行程

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-31 15:32

長汎說明，行程設計涵蓋環境保育、人文歷史傳承、在地經濟振興，促進地球永續發展，並安排入住取得環保旅館認證的長榮桂冠酒店的綠宿房型。

長汎假期以綠色旅遊為理念，共推出「風土行腳」與「荒野漫遊」二大主題系列。「風土行腳系列」是與在地文史老師和社會百工達人共同策劃的主題旅遊行程，專為旅客設計深入體驗台灣各地風土民情與人文歷史的旅程，特別推薦《基隆景觀海景繪旅行 2 日》以「繪旅」結合走讀導覽，而《湯圍溫泉走讀篇 2 日》帶旅客探索礁溪溫泉秘境，前往森林裡的公共浴場、溫泉北界的陰陽湧泉，日治石砌澡堂等，從公共建設歷史與與自然，重新認識礁溪的溫泉文化。

「荒野漫遊系列」則專注於專業的戶外體驗，包括野外求生、登山、健行、生態等豐富多樣的主題活動，其中，《野外求生體驗營 2 日》以刀、繩、火求生三寶，學習繩結、生火、刀具使用等野外生存入門技巧，從而瞭解適應自然環境的力量；而《花蓮高山森林基地 2 日》則是透過手作體驗、基地導覽和品嚐當季在地食材，聆聽海岸布農的故事，以心靈層次的體驗與土地連結。