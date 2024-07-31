鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調升至30元，幅度約6.01%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對旺宏(2337-TW)提出目標價估值：中位數由28.3元上修至30元，調升幅度6.01%。其中最高估值34元，最低估值23.5元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予旺宏(2337-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立4位、保守悲觀1位。
旺宏(2337-TW)今(31日)收盤價為29.4元。近5日股價上漲2.88%，相關半導體業近5日下跌3.98%，集中市場加權指數下跌2.83%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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