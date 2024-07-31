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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)目標價調升至862.5元，幅度約3.92%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對國巨(2327-TW)提出目標價估值：中位數由830元上修至862.5元，調升幅度3.92%。其中最高估值910元，最低估值625元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予國巨(2327-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。

國巨(2327-TW)今(31日)收盤價為791元。近5日股價下跌3.31%，相關零組件業近5日下跌1.78%，集中市場加權指數下跌2.83%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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