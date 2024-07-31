〈台股盤後〉季線成反壓 尾盤翻黑收跌24點 月線中止連5紅跌833點

台股連續 4 天失守季線，今 (31) 日開低走高，高低震幅達 269 點，盤中在被動元件、自行車、航運、AI 族群上漲帶動下，指數一度翻紅，但指數尾盤遭遇賣壓，終場下跌 24.22 點，以 22199.35 點作收，成交值為 3735.7 億元，連續 4 天失守季線，月線連 5 紅後翻黑，7 月全月下跌 833 點。

美股昨 (30) 日下挫，加上權值股今 (31) 日較無表現，早盤指數上沖下洗，最低跌至 22046.29 點後，一度拉高至 22315.31 點，昨日舉行法說會的旺宏和國巨因釋出展望樂觀訊息，帶動多頭力圖反攻，終場分別以漲停和大漲 8.49% 作收。