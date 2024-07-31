〈台股盤後〉季線成反壓 尾盤翻黑收跌24點 月線中止連5紅跌833點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-31 14:31
台股連續 4 天失守季線，今 (31) 日開低走高，高低震幅達 269 點，盤中在被動元件、自行車、航運、AI 族群上漲帶動下，指數一度翻紅，但指數尾盤遭遇賣壓，終場下跌 24.22 點，以 22199.35 點作收，成交值為 3735.7 億元，連續 4 天失守季線，月線連 5 紅後翻黑，7 月全月下跌 833 點。
美股昨 (30) 日下挫，加上權值股今 (31) 日較無表現，早盤指數上沖下洗，最低跌至 22046.29 點後，一度拉高至 22315.31 點，昨日舉行法說會的旺宏和國巨因釋出展望樂觀訊息，帶動多頭力圖反攻，終場分別以漲停和大漲 8.49% 作收。
電子權值股今天普遍走跌，台積電 (2330-TW) 跌 6 元，跌幅 0.64%，聯發科 (2454-TW) 跌幅沈重，跌逾 2%，不過鴻海 (2317-TW) 今天開低走高，漲 1.02%。日月光 (3711-TW) 跌幅最為沈重，跌逾 3%。台達電 (2308-TW) 漲勢最強勁，漲逾 3%。
重電族群今天臉綠，亞力 (1514-TW)、士電 (1503-TW) 跌逾 3%，華城 (1519-TW) 跌逾 2%，中興電 (1513-TW) 以及大同 (2371-TW) 也都有 1% 左右的跌幅。
AI 族群今天有所表態，勤誠 (8210-TW) 漲逾 3%，藍天 (2362-TW)、華碩 (2357-TW) 以及緯穎 (6669-TW) 漲逾 2%。廣達 (2382-TW) 與英業達 (2356-TW) 也有表現。
航運族群今天則為盤面另一亮點亮點，華航 (2610-TW)、萬海 (2615-TW) 以及長榮 (2603-TW) 漲逾 2%，志信 (2611-TW)、陽明(2609-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 以及榮運 2607-TW) 也都有 1% 以上的漲幅。
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