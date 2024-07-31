台股7月見高點 外資急著提款落跑 單月賣超台股3502億元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-31 18:15

台股連續 4 日失守季線，今 (31) 日終場下跌 24.22 點，以 22199.35 點作收，成交量 3735.7 億元，外資持續提款 164.58 億元；累計今年 7 月台股下跌 833 點，外資全月賣超達 3502 億元，若以 7 月開市的 21 個交易日計算，外資平均每天以賣超 166 億元的速度撤出台股。

台股在 7 月 11 日創下 24416 點歷史新高紀錄後，隨即快速回跌，外資賣超金額擴大，甚至在 7 月 26 日出現 844.18 億元的史上第二大賣超紀錄。

隨著台股季線連續 4 天失守，同一期間外資累計賣超金額高達 1250 億元，外資今天持續提款 164.58 億元，大砍面板雙虎共計 4.3 萬張，資金轉進多檔金融股； 自營商同站賣方，賣超 59.97 億元；投信則獨站買方，買超 59.97 億元，三大法人合計賣超 161.55 億元。

外資今天偏愛金融族群，買超前十名中有 9 檔金融股，加碼臺企銀 1.7 萬張，新光金 1.3 萬張，彰銀 1.3 萬張，元大金 1.2 萬張，中信金 1.1 萬張，兆豐金 9754 張，台新金 8994 張，開發金 8741 張。另外，也買超旺宏 2.9 萬張，華航 1 萬張。

面板雙虎友達、群創今天分別成為外資賣超第一名與第二名，賣超友達 2.4 萬張，群創 1.9 萬張，同時也減碼欣興 9080 張，廣達 6659 張，訊舟 6308 張，台積電 6195 張，力成 6176 張，瑞軒 5390 張，日月光 4827 張，金寶 4316 張。

投信今天同樣偏愛金融族群，買超永豐金 6015 張，兆豐金 3599 張，中信金 2900 張，第一金 2789 張，以及國票金 1853 張。此外，統一、致伸、國產、台達電，以及大成鋼也都擠進投信買超前十名。