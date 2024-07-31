鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業SQM-US的目標價調升至56.75元，幅度約3.18%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智利化工礦業(SQM-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至56.75元，調升幅度3.18%。其中最高估值80元，最低估值36元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予智利化工礦業評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀1位。
智利化工礦業今(31日)收盤價為37.73元。近5日股價下跌3.18%，標普指數下跌2.15%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業(SQM-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為62.40元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業(SQM-US)EPS預估下修至0.07元，預估目標價為60.25元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業(SQM-US)EPS預估上修至0.07元，預估目標價為55.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業SQM-US的目標價調降至55元，幅度約3.08%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇