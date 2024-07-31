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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業SQM-US的目標價調升至56.75元，幅度約3.18%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智利化工礦業(SQM-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至56.75元，調升幅度3.18%。其中最高估值80元，最低估值36元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予智利化工礦業評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀1位。

智利化工礦業今(31日)收盤價為37.73元。近5日股價下跌3.18%，標普指數下跌2.15%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股SQM市場預估目標價

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