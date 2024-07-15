鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業(SQM-US)EPS預估下修至0.07元，預估目標價為60.25元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 16:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智利化工礦業(SQM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.1元下修至0.07元，其中最高估值0.94元，最低估值-0.89元，預估目標價為60.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.94(0.94)
|7.49
|11.38
|8.6
|最低值
|-0.89(-0.89)
|2.66
|2.82
|8.6
|平均值
|0.08(0.14)
|5.72
|7.09
|8.6
|中位數
|0.07(0.1)
|6.03
|7.01
|8.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|57.05億
|79.43億
|95.25億
|83.53億
|最低值
|42.57億
|45.01億
|49.40億
|81.26億
|平均值
|51.13億
|64.00億
|70.84億
|82.40億
|中位數
|51.27億
|63.48億
|73.29億
|82.40億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|19.44億
|18.17億
|28.62億
|107.11億
|74.67億
詳細資訊請看美股內頁：
智利化工礦業(SQM-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)EPS預估下修至2.31元，預估目標價為25.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為120.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICL Group Ltd.(ICL-US)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為5.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估下修至5.88元，預估目標價為85.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇