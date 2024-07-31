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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱撒娛樂(CZR-US)EPS預估下修至-0.47元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對凱撒娛樂(CZR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.12元下修至-0.47元，其中最高估值0.49元，最低估值-0.96元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.49(0.79)2.212.92
最低值-0.96(-0.88)0.61.76
平均值-0.41(-0.11)1.482.31
中位數-0.47(-0.12)1.342.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值118.52億125.00億124.22億
最低值113.72億116.84億117.37億
平均值115.15億120.06億121.81億
中位數114.89億120.10億122.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.03-13.50-4.83-4.193.64
營業收入25.28億34.74億95.70億108.21億115.28億

詳細資訊請看美股內頁：
凱撒娛樂(CZR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCZR

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