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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業(SQM-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為62.40元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 14:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智利化工礦業(SQM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.64元下修至0.1元，其中最高估值0.94元，最低估值-0.89元，預估目標價為62.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.94(4.42)7.5611.388.6
最低值-0.89(2.47)2.662.828.6
平均值0.14(3.65)5.787.098.6
中位數0.1(3.64)6.037.018.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值57.05億80.89億95.25億83.53億
最低值42.57億45.01億49.40億81.26億
平均值51.29億64.44億70.84億82.40億
中位數51.98億63.48億73.29億82.40億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入19.44億18.17億28.62億107.11億74.67億

詳細資訊請看美股內頁：
智利化工礦業(SQM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSQM

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