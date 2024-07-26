鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業(SQM-US)EPS預估上修至0.07元，預估目標價為55.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 12:17
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智利化工礦業(SQM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.04元上修至0.07元，其中最高估值0.94元，最低估值-0.89元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.94(0.94)
|7.49
|9.02
|8.6
|最低值
|-0.89(-0.89)
|2.66
|2.82
|8.6
|平均值
|0.06(0.04)
|5.52
|6.32
|8.6
|中位數
|0.07(0.04)
|5.92
|6.4
|8.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|57.05億
|79.43億
|95.25億
|81.26億
|最低值
|42.57億
|45.01億
|49.40億
|71.70億
|平均值
|50.39億
|61.76億
|67.68億
|76.48億
|中位數
|50.26億
|62.75億
|67.54億
|76.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|19.44億
|18.17億
|28.62億
|107.11億
|74.67億
詳細資訊請看美股內頁：
智利化工礦業(SQM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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