美股回調免慌！技術圖顯示 當前牛市反彈將延續至2025年

鉅亨網編譯許家華 2024-07-31 14:00

儘管美股近期似乎陷入回調，但投資人無須過度擔憂，因為根據 Ned Davis Research 強調的歷史趨勢，自 2022 年 10 月開始的周期性牛市反彈將持續到 2025 年。

根據其最新研究，Ned Davis Research 發現，根據 2022 年 10 月美股觸底的起始日計算，平均反彈應該會持續到 2025 年夏天。

根據該研究公司上周發布的報告與圖表，倘若美股遵循 2011 年至 2015 年週期性牛市反彈的腳步，當年牛市還可能持續更長時間到 2026 年；如果美股追隨 1990 年至 1998 年技術推動的周期性牛市反彈路徑，牛市還可能持續到 2030 年。

週期性牛市反彈 綠色實線是本輪牛市 (來源：Ned Davis Research)

在 Ned Davis Research 發布看漲前景之際，適逢美股小幅調整，，納斯達克 100 指數較 7 月的近期高點下跌近 10%。

但根據該報告，此回的修正只是短期下跌，並非多頭反彈的結束。

「全球軟著陸的證據和寬鬆貨幣政策持續是長期股市表現的好預兆。我們預期市場仍會加碼買股，因為回調帶來買進機會。」該研究報告寫道。

該研究公司目前建議，在平衡的投資組合中，股票最大加碼到持倉 70%，其餘 25% 和 5% 分別分配給債券和現金。

Ned Davis Research 表示，新一輪熊市的風險仍然很低，鑑於夏季的季節性疲軟，目前股市回調完全合情合理，但為了監測當前股市多頭反彈的健康狀況，投資人應密切注意企業財報。

穩健的估值、低迷的投資者情緒、良好的宏觀環境以及不斷下降的債券殖利率，這些顯示出「各種證據一致性支持長期牛市持續下去」。換句話說，這些因素共同表明市場仍然處於上升趨勢。

根據報告，美國企業獲利超過分析師預期的比率已連續 5 季達到 75%，以迄今發布的第二季財報來看，這趨勢會延續至第 6 季，但倘若獲利動能開始減弱，恐是一大警訊。

「如果收益高於預期的比率開始下降，動能負面轉向，那麼市場失望的程度提高後恐引發更多拋售。倘若隨著財報季推進，這種比率仍保持在高水位，那麼市場復甦的機會將會提升。」 Ned Davis Research 說。