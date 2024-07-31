AI晶片需求旺！三星Q2淨利激增6倍 Q3還會更好
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 09:30
韓國三星電子周三 (31 日) 公布報告稱，由於人工智慧 (AI) 熱潮提振了其半導體獲利能力，第二季淨利飆升 6 倍，為 2010 年以來最快增速。
三星本月稍早公布第 2 季初步財報時，營業利潤激增 15 倍，營收成長 23%，是 2021 年來最大的銷售增幅。
這份漂亮的成績單顯示，全球運算市場正在擺脫新冠疫情後的長期低迷，且有部分原因來自美國到中國的 AI 開發支出浪潮。與 SK 海力士一樣，三星供應用於伺服器和行動裝置儲存的半導體，也銷售大量的消費性電子產品。
另一方面，三星半導體部門公布營業利潤達 6.45 兆韓元，優於預期，是在連續四季虧損後，連續第二季實現盈餘，主要受惠於記憶體價格上漲，以及對高頻寬記憶體 (HBM) 的強勁需求。
彭博分析師預測，由於記憶體晶片的需求下半年可能季節性回升，三星的獲利動能可望延續到第三季，而第 2 季營運利潤較市場預期高出 25%，意味 DRAM 與 NAND 的平均售價可能攀升，與同業美光的表現一致。
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