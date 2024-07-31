AI晶片需求旺！三星Q2淨利激增6倍 Q3還會更好

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 09:30

韓國三星電子周三 (31 日) 公布報告稱，由於人工智慧 (AI) 熱潮提振了其半導體獲利能力，第二季淨利飆升 6 倍，為 2010 年以來最快增速。

報告指出，第二季淨利達到 9.64 兆韓元 (約 69.6 億美元)，優於分析師平均預測的 7.97 兆韓元。

三星本月稍早公布第 2 季初步財報時，營業利潤激增 15 倍，營收成長 23%，是 2021 年來最大的銷售增幅。

這份漂亮的成績單顯示，全球運算市場正在擺脫新冠疫情後的長期低迷，且有部分原因來自美國到中國的 AI 開發支出浪潮。與 SK 海力士一樣，三星供應用於伺服器和行動裝置儲存的半導體，也銷售大量的消費性電子產品。

另一方面，三星半導體部門公布營業利潤達 6.45 兆韓元，優於預期，是在連續四季虧損後，連續第二季實現盈餘，主要受惠於記憶體價格上漲，以及對高頻寬記憶體 (HBM) 的強勁需求。