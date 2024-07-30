20家！汽車零組件供應商破產暴增六成 德國汽車產業怎麼了？

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:43

最新數據顯示，德國汽車業正在經歷疫後最艱難的時刻，汽車零組件供應商出現了前所未見的破產潮，且更早之前已大舉裁員。

根據諮詢公司 Falkensteg 的數據，已有 20 家年收入逾千萬歐元的汽車零組件供應商聲請破產，較一年前激增 60%。

此外，今年初，博世集團、采埃孚均宣佈在德國減員的計畫，未來數年內將裁員上萬人。

雖然需求疲軟是德國汽車零組件供應商身陷困境的根源，但若把這件事和賓士、BMW 跟奧迪近期在中國車市退出價格戰的消息綜合看，不難發現昔日由德國企業統治的中高端汽車市場的舊秩序正在崩塌。

中國車廠的競爭也許近在眼前，但更隱秘的危機則來自德國跟歐盟內部。德國和歐盟正開始頻繁以反傾銷、反補貼法案限制中國車廠發展及中國商品入境，專家認為這一逆全球化措施正讓德國面臨果報。

過去，汽車及零組件、機械設備、電工產品一直是德國對外貿易中的優勢產品，而在背後支持著這些產業的是強勢的德系汽車品牌。

此外，在燃油車獨霸天下的時代，德國既有世界聞名的整車製造商，又有眾多優秀的零部件供應商、原材料供應商、研發服務提供者，還有一流的工程技術教育體系，形成了一個高度協同的產業生態，其他國家望塵莫及。

但在貿易保護主義和逆全球化抬頭的當下，德國已經無法再指望像過去一樣，依靠對外出口來刺激經濟增長，而德國經濟對外依存度一直很高，甚至可以說德國的整個商業模式就是建立在全球自由貿易基礎上的。