鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為385元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.38元下修至6.15元，其中最高估值7.25元，最低估值5.6元，預估目標價為385元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.25(7.25)
|14.86
|19.49
|29.2
|最低值
|5.6(5.6)
|7.79
|18.82
|29.2
|平均值
|6.27(6.4)
|11.27
|19.22
|29.2
|中位數
|6.15(6.38)
|11.19
|19.36
|29.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12,993,000
|29,584,000
|29,126,000
|46,758,000
|最低值
|11,430,000
|13,270,000
|22,147,000
|46,758,000
|平均值
|12,023,350
|17,087,220
|24,582,000
|46,758,000
|中位數
|11,857,990
|16,164,850
|22,473,000
|46,758,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.39
|9.88
|4.65
|1.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,965,574
|13,065,155
|8,085,201
|5,495,307
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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