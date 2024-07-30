鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至18.68元，預估目標價為470元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 14:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.57元上修至18.68元，其中最高估值19.3元，最低估值17.73元，預估目標價為470元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|19.3(19.3)
|22.77
|23.96
|最低值
|17.73(17.73)
|19.46
|20.63
|平均值
|18.6(18.59)
|20.87
|22.44
|中位數
|18.68(18.57)
|20.68
|22.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|37,563,000
|42,360,000
|44,182,000
|最低值
|35,632,000
|38,729,220
|41,052,980
|平均值
|36,320,400
|40,221,280
|42,926,610
|中位數
|36,225,260
|40,134,000
|42,975,030
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.5
|14.53
|11.2
|9.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,458,726
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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