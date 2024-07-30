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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至18.68元，預估目標價為470元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 14:10

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.57元上修至18.68元，其中最高估值19.3元，最低估值17.73元，預估目標價為470元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值19.3(19.3)22.7723.96
最低值17.73(17.73)19.4620.63
平均值18.6(18.59)20.8722.44
中位數18.68(18.57)20.6822.54

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值37,563,00042,360,00044,182,000
最低值35,632,00038,729,22041,052,980
平均值36,320,40040,221,28042,926,610
中位數36,225,26040,134,00042,975,030

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.514.5311.29.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,458,72632,082,91728,930,50524,924,170

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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