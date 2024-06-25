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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.13元，預估目標價為14.46元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 20:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.18元下修至0.13元，其中最高估值0.31元，最低估值0.02元，預估目標價為14.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.31(0.31)0.680.761.6
最低值0.02(0.09)0.160.190.3
平均值0.17(0.19)0.410.590.84
中位數0.13(0.18)0.410.660.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值289.10億300.64億310.87億321.22億
最低值254.61億266.01億268.69億274.17億
平均值275.08億280.87億287.35億295.78億
中位數275.85億280.11億287.30億295.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.131.130.650.750.32
營業收入302.71億301.52億317.60億297.19億294.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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