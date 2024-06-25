鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.13元，預估目標價為14.46元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 20:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.18元下修至0.13元，其中最高估值0.31元，最低估值0.02元，預估目標價為14.46元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.31(0.31)
|0.68
|0.76
|1.6
|最低值
|0.02(0.09)
|0.16
|0.19
|0.3
|平均值
|0.17(0.19)
|0.41
|0.59
|0.84
|中位數
|0.13(0.18)
|0.41
|0.66
|0.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|289.10億
|300.64億
|310.87億
|321.22億
|最低值
|254.61億
|266.01億
|268.69億
|274.17億
|平均值
|275.08億
|280.87億
|287.35億
|295.78億
|中位數
|275.85億
|280.11億
|287.30億
|295.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.13
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|營業收入
|302.71億
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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