鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調升至94元，幅度約6.82%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 10:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對史丹利百得(SWK-US)提出目標價估值：中位數由88元上修至94元，調升幅度6.82%。其中最高估值110元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予史丹利百得評價：積極樂觀2位、保持中立13位、保守悲觀3位。
史丹利百得今(31日)收盤價為106.05元。近5日股價上漲6.82%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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