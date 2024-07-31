鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得SWK-US的目標價調升至94元，幅度約6.82%

綜合評級 - 共有18位分析師給予史丹利百得評價：積極樂觀2位、保持中立13位、保守悲觀3位。

史丹利百得今(31日)收盤價為106.05元。近5日股價上漲6.82%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。