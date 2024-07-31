今年大漲後 Covid-19需求前景堪憂 Novavax遭小摩降評 股價暴跌近26%
鉅亨網編譯許家華 2024-07-31 10:47
繼今年表現出色後，摩根大通分析師下調疫苗製造商 Novavax (NVAX-US) 的股票評級，令其周二 (30 日) 股價崩跌近 26%。
摩根大通分析師 Eric Joseph 將 Novavax 股票評級自中立下調至減持，目標價為 8 美元，以周一收盤價 16.42 美元計算，隱含 51% 跌幅。
雖然遭砍評級後股價崩跌，但截至周二，Novavax 今年漲幅仍超過 150%，其中一道推力來自 5 月 10 日，當時 Novavax 與法國公司賽諾菲達成 14 億美元的協議，開發 Covid-19 和流感聯合疫苗。然而，也正是股價的飆升和對 Covid-19 疫苗需求的擔憂促使 Joseph 下調該股的評級。
Joseph 在周二發布的研究報告中寫道：「在進一步審查該協議的影響以及對 COVID-19 和流感疫苗需求的前景後，我們認為目前的水準已大幅高估 Nuvaxovid (Novavax 對抗新冠肺炎病毒的疫苗名稱) 對公司的潛在經濟 / 營收。」
根據道瓊市場數據，Novavax 周二暴跌 25.7%，收每股 12.20 美元，創 2024 年 2 月 28 日以來最大跌幅。
Novavax 將於 8 月 6 日公佈第二季財報，屆時投資者將關注管理層對需求的看法。
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