〈財報〉Novavax上季業績未達標 但削減成本使虧損縮小

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-28 21:25

疫苗製造商 Novavax (NVAX-US) 周三 (28 日) 公布的第 4 季營收和獲利都未達到華爾街預期，重申為維持營運而削減成本的計畫。

不過 Novavax 本季虧損較去年同期有所縮小，即使該生技公司的新冠疫苗和其他對抗該病毒的產品需求在全球持續大幅下降。

LSEG 對分析師進行調查得出的第 4 季財報告與華爾街預期比較如下：

每股虧損 1.44 美元，大於預期虧損 45 美分

營收 2.913 億美元，低於預期的 3.22 億美元

該公司本季淨虧損 1.784 億美元，合每股 1.44 美元。去年同期淨虧損 1.822 億美元，合每股 2.28 美元。

Novavax 第 4 季銷售額為 2.913 億美元，低於去年同期的 3.574 億美元。

但 Novavax 執行長雅各伯 (John Jacobs) 表示，由於新冠疫苗劑量的一些預購協議的時間安排，該公司營收從 2023 年遞延至 2024 年。

雅各伯表示：「我不會將其視為銷售損失，但時機因素比其他任何因素都重要。」

Novavax 預計 2024 年全年營收將在 8 至 10 億美元之間。該財測反映了預購協議的劑量交貨時間表預計帶入的 5 至 6 億美元收入，以及來自商業市場產品銷售、授權使用費和「合作夥伴相關活動」等其他收入的 3 至 4 億美元收入。

LSEG 調查的分析師預計 2024 年營收為 9.696 億美元。

Novavax 預計第 1 季營收為 1 億美元，反映當前進入新冠疫苗接種季節的尾聲。該公司之前預計該期間的銷售額為 3 億美元。

Novavax 重申今年削減更多開支的計畫，作為去年推出的全球成本削減計畫之一。

該公司計劃在 2024 年將其綜合研發以及銷售、一般和管理費用降低至 7 至 8 億美元。

Novavax 去年已將這些綜合支出削減至 12.1 億美元，低於 2022 年的 16.9 億美元。

該公司還在 2023 年將營運費用比 2022 年減少 11 億美元，即 41%。與 2023 年第 1 季相比，該公司還裁減了 30% 的員工。

Novavax 股價去年下跌超過 50%；但在消除一些分析師認為該公司最大的不確定性之一後，該股上周大漲。