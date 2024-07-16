鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫(CLF-US)EPS預估下修至0.05元，預估目標價為18.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.12元下修至0.05元，其中最高估值1.25元，最低估值-0.83元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.25(1.25)
|2.09
|2.18
|最低值
|-0.83(-0.83)
|-1.94
|1.22
|平均值
|0.11(0.13)
|0.89
|1.7
|中位數
|0.05(0.12)
|1.16
|1.61
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|211.72億
|221.00億
|223.00億
|最低值
|200.37億
|188.68億
|207.81億
|平均值
|206.51億
|207.73億
|212.41億
|中位數
|206.73億
|208.79億
|210.56億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.03
|-0.32
|5.36
|2.55
|0.78
|營業收入
|19.82億
|52.32億
|204.44億
|229.89億
|219.96億
詳細資訊請看美股內頁：
克里夫蘭克里夫(CLF-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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