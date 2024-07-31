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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward IncWWD-US的目標價調降至178.5元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)提出目標價估值：中位數由187元下修至178.5元，調降幅度4.55%。其中最高估值228元，最低估值152元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Woodward Inc評價：積極樂觀4位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Woodward Inc今(31日)收盤價為151.73元。近5日股價下跌4.55%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股WWD市場預估目標價

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Woodward Inc151.73-17.17%

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