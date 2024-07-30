鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航電(GRMN-US)EPS預估上修至5.94元，預估目標價為152.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對國際航電(GRMN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.85元上修至5.94元，其中最高估值6.17元，最低估值5.46元，預估目標價為152.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.17(6.17)
|6.77
|6.9
|最低值
|5.46(5.46)
|6.1
|6.9
|平均值
|5.88(5.85)
|6.46
|6.9
|中位數
|5.94(5.85)
|6.5
|6.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|61.07億
|66.50億
|72.74億
|最低值
|57.53億
|62.09億
|69.50億
|平均值
|58.48億
|63.57億
|70.73億
|中位數
|57.97億
|63.23億
|69.95億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.99
|5.17
|5.61
|5.04
|6.71
|營業收入
|37.58億
|41.87億
|49.83億
|48.60億
|52.28億
詳細資訊請看美股內頁：
國際航電(GRMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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