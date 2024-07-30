鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至6.55元，預估目標價為139.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.45元上修至6.55元，其中最高估值6.9元，最低估值6元，預估目標價為139.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.9(6.9)
|7.6
|7.91
|最低值
|6(6)
|6.75
|7.15
|平均值
|6.49(6.41)
|7.09
|7.6
|中位數
|6.55(6.45)
|7
|7.75
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|104.57億
|107.05億
|109.72億
|最低值
|84.17億
|94.04億
|100.58億
|平均值
|89.84億
|98.12億
|105.65億
|中位數
|88.29億
|97.05億
|106.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|12.10
|7.49
|18.10
|-3.06
|11.66
|營業收入
|79.24億
|75.36億
|96.30億
|65.57億
|100.13億
詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估下修至6.25元，預估目標價為131.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估下修至6.23元，預估目標價為131.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至6.32元，預估目標價為131.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融CINF-US的目標價調升至139元，幅度約3.73%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇