鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融CINF-US的目標價調升至139元，幅度約3.73%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 18:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)提出目標價估值：中位數由134元上修至139元，調升幅度3.73%。其中最高估值151元，最低估值116元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予辛辛那提金融評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀0位。
辛辛那提金融今(30日)收盤價為126.45元。近5日股價上漲3.73%，標普指數下跌1.81%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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