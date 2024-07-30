鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sensata Technologies Holding Plc(ST-US)EPS預估下修至3.68元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Sensata Technologies Holding Plc(ST-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.74元下修至3.68元，其中最高估值3.76元，最低估值3.51元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.76(3.82)
|4.5
|5.49
|6.3
|最低值
|3.51(3.54)
|3.6
|3.9
|5.4
|平均值
|3.65(3.72)
|4.05
|4.71
|5.85
|中位數
|3.68(3.74)
|4.06
|4.75
|5.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|41.47億
|45.54億
|50.80億
|55.08億
|最低值
|39.88億
|39.77億
|40.17億
|47.66億
|平均值
|40.74億
|42.50億
|45.91億
|51.37億
|中位數
|40.94億
|42.66億
|45.83億
|51.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.76
|1.04
|2.30
|2.00
|-0.03
|營業收入
|34.24億
|30.35億
|38.12億
|39.83億
|40.71億
詳細資訊請看美股內頁：
Sensata Technologies Holding Plc(ST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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