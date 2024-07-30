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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sensata Technologies Holding Plc(ST-US)EPS預估下修至3.68元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 22:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Sensata Technologies Holding Plc(ST-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.74元下修至3.68元，其中最高估值3.76元，最低估值3.51元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.76(3.82)4.55.496.3
最低值3.51(3.54)3.63.95.4
平均值3.65(3.72)4.054.715.85
中位數3.68(3.74)4.064.755.85

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值41.47億45.54億50.80億55.08億
最低值39.88億39.77億40.17億47.66億
平均值40.74億42.50億45.91億51.37億
中位數40.94億42.66億45.83億51.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.761.042.302.00-0.03
營業收入34.24億30.35億38.12億39.83億40.71億

詳細資訊請看美股內頁：
Sensata Technologies Holding Plc(ST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSST

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