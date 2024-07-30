鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股(FND-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為109.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 22:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Floor & Decor控股(FND-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.8元，其中最高估值1.96元，最低估值1.55元，預估目標價為109.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.96(1.96)
|3.1
|4.11
|4.42
|最低值
|1.55(1.55)
|2.05
|2.68
|4.42
|平均值
|1.79(1.8)
|2.42
|3.23
|4.42
|中位數
|1.8(1.84)
|2.45
|3.17
|4.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|46.51億
|55.60億
|62.25億
|70.98億
|最低值
|44.85億
|50.51億
|58.94億
|70.98億
|平均值
|45.69億
|52.62億
|61.33億
|70.98億
|中位數
|45.81億
|52.61億
|61.94億
|70.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.44
|1.84
|2.64
|2.78
|2.28
|營業收入
|20.45億
|24.26億
|34.34億
|42.64億
|44.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Floor & Decor控股(FND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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