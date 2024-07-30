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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股(FND-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為109.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 22:15

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Floor & Decor控股(FND-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.8元，其中最高估值1.96元，最低估值1.55元，預估目標價為109.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.96(1.96)3.14.114.42
最低值1.55(1.55)2.052.684.42
平均值1.79(1.8)2.423.234.42
中位數1.8(1.84)2.453.174.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值46.51億55.60億62.25億70.98億
最低值44.85億50.51億58.94億70.98億
平均值45.69億52.62億61.33億70.98億
中位數45.81億52.61億61.94億70.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.441.842.642.782.28
營業收入20.45億24.26億34.34億42.64億44.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Floor & Decor控股(FND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFND

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