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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至6.32元，預估目標價為131.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:18

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.23元上修至6.32元，其中最高估值6.55元，最低估值6元，預估目標價為131.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.55(6.55)7.67.43
最低值6(6)6.757.43
平均值6.32(6.28)7.047.43
中位數6.32(6.23)6.927.43

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值104.57億107.05億109.72億
最低值84.87億93.13億109.72億
平均值89.88億97.40億109.72億
中位數88.17億96.69億109.72億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS12.107.4918.10-3.0611.66
營業收入79.24億75.36億96.30億65.57億100.13億

詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCINF

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