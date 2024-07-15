鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估下修至6.23元，預估目標價為131.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.37元下修至6.23元，其中最高估值6.55元，最低估值6元，預估目標價為131.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.55(6.55)
|7.6
|7.43
|最低值
|6(6)
|6.75
|7.43
|平均值
|6.28(6.33)
|7.05
|7.43
|中位數
|6.23(6.37)
|6.92
|7.43
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|104.57億
|107.05億
|109.72億
|最低值
|84.87億
|93.13億
|109.72億
|平均值
|89.88億
|97.40億
|109.72億
|中位數
|88.17億
|96.69億
|109.72億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|12.10
|7.49
|18.10
|-3.06
|11.66
|營業收入
|79.24億
|75.36億
|96.30億
|65.57億
|100.13億
詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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