【量大強漲股整理】台積電,鴻海止穩?供應鏈有機會反彈，如何選股?

鉅亨研報 2024-07-30 17:27

加權指數，今日開低走高，終場上漲 59.08 點，收在 22223.57 點，成交量 3849 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 236.07 億，投信買超 110.16 億，自營商賣超 75.5 億，三大法人合計賣超 201.41 億，其中，投信連 20 買，累計 1145.82 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.12%，標普 500 指數上漲 0.08%，納指上漲 0.07%，費半下跌 0.3%，本週迎來超級央行週，美國, 日本, 英國等央行都將在週三與週四陸續公布利率決定，2 天內將決定全球貨幣政策走向；芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月降息 1 碼的機率將近 90%，降息 2 碼的機率為 10%；(TSLA-US)特斯拉，上漲 5.6%，收在 232.1 美元，特斯拉目前取代 (F-US) 福特成為摩根士丹利首選美國汽車股，小摩分析師對特斯拉的前景持樂觀態度，給出 310 美元目標價，暗示股價有 40% 的上升空間；台股方面，加權指數，今日開低走高，由黑翻紅，終場上漲 59.08 點，收在 22223.57 點，持續在季線附近整理，國發會昨（29）日發布 6 月景氣對策信號綜合判斷分數為 38 分，較 5 月上修值增加 2 分，亮出睽違二年半, 代表景氣「熱絡」的紅燈，優於預期，主要受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，顯示台股基本面相當強勁，預期加權指數在季線附近震盪整理完畢後，就會再度上攻。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 0.42%，收在 940 元，A16 是台積電第一個揭露的埃米製程節點，未來台積電台灣與美國廠區陸續導入埃米製程，將有利台積電因應地緣政治問題，承接更多來自各地客戶的訂單，持續衝刺業績；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.55%，收在 196 元，鴻海將在印度製造 iPhone 16 Pro 與 Pro Max，這是首次在印度生產高階 Pro 系列機種，充分顯示蘋果愈來愈重視印度智慧手機市場以及印度手機供應鏈，鴻海為 iPhone 最大供應商，也是蘋果印度最大代工廠，不僅受惠最大，也打破比亞迪搶單傳聞；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.21%，收在 1255 元，聯發科明（31）日舉行法說會，摩根士丹利在法說會前發佈最新報告，看好聯發科 AI 半導體領域的成長機會，評「優於大盤」，目標價 1588 元。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，(3017-TW)奇鋐，上漲 8.31%，收在 639 元，3D VC 良率高達 90-95%，最高可解 1000W 的熱能，是目前最有效率且便宜的解決方案，主流趨勢可維持到 2025 年；(3324-TW)雙鴻，上漲 3.07%，收在 671 元，預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個，CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套，而水冷板目前月產能約 10 萬多片，下半年規劃再多 10 萬多片的產能；(2486-TW)一詮，上漲 5.99%，收在 115 元，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，高階均熱片也成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，今年第 2 季開始出貨，成長動能非常強勁，股價成長空間巨大。

蘋果概念股 (3008-TW) 大立光，上漲 5.05%，收在 2915 元，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機，不僅 5 分鐘就能充飽電，而且壽命長達 20 年，6 月合併營收為 40.41 億，月增 15.92%，年增 49.89%，連續 11 個月營收年成長，多數法人持續上調目標價，最高上看 3980 元。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW)聯鈞，上漲 2.8%，收在 128.5 元，6 月營收 5.41 億，年增 21.9%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程；(3163-TW)波若威，上漲 7.32%，收在 168.5 元，受 AI 算力需求帶動，數據中心相關 800G 光模塊產品群，看好今年進入放量階段，將開始貢獻營收，產能部分，菲律賓新廠陸續於去年第四季後取得產品驗證及出貨許可，主力集中在北美電信市場，以分波多工器和分歧器產品光模組為主。(6451-TW)訊芯 - KY，上漲 5.26%，收在 230 元 ，布局 CPO 矽光子先進封裝，已掌握 (AVGO-US) 博通等網通晶片大廠訂單，400G 的矽光子模組產品可望先行量產，也積極跟客戶開發 CPO 光電共同封裝模組產品。法人推估，2025 年該技術將進入爆發期，有望為公司中長期營運增添動能。

美國聯準會有望進入降息循環，讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群，(2524-TW)京城，亮燈漲停，收在 102.5 元，突破百元大關，6 月營收 4.9 億元，年增 130%，(1808-TW)潤隆，7 月 26 日公告以總價 10 億 2734 萬元，取得同屬 (2524-TW) 京城與其關係人 506.08 坪土地，2 次土地總收購坪數為 946.82 坪，購入總額 23 億 3918 萬 9475 元，7 月 29 日京城也發出重大資訊，在第 2 次交易中售出 486.72 坪，總計 2 次土地處分利益總計高達 10.99 億元；(1446-TW)宏和，上漲 2.48%，收在 53.8 元，目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案，將從今年開始進入認列高峰期，若能全數售出，估計可貢獻淨利 45 億元左右，換算 EPS 高達 30 以上，有望吸引資金買進，推升股票上漲。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1% 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，(3017-TW)奇鋐，上漲 5.52%，收在 669 元，3D VC 良率高達 90-95%，最高可解 1000W 的熱能，是目前最有效率且便宜的解決方案，主流趨勢可維持到 2025 年，2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，貢獻營收超過 50 億元；(3324-TW)雙鴻，上漲 7.8%，收在 760 元，預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個，CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套，而水冷板目前月產能約 10 萬多片，下半年規劃再多 10 萬多片的產能；(2486-TW)一詮，亮燈漲停，收在 133 元，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，高階均熱片也成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，今年第 2 季開始出貨，成長動能非常強勁，股價成長空間巨大。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師