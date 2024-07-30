〈世界法說〉Q3出貨中位數季增1成 董座：景氣復甦低預期

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-30 19:29

世界先進 (5347-TW) 今 (30) 日召開法說會，總經理尉濟時表示，第三季晶圓出貨量預估季增 9-11%，均價持平至季減 2%，展望後市，董事長方略說，現階段景氣復甦的力道比預期弱，明年也可能不會大幅成長，至於新加坡廠則強調不會影響現有股利政策。

細分應用，方略補充，車用庫存預計調整至第四季，工業庫存已調整到一定程度，需求仍疲弱正等待復甦，電視方面儘管有運動賽事，但 6 月後未見需求顯著上揚，消費性電子需求復甦也緩慢，筆電有庫存回補的急單挹注，手機則認為下半年在新機推出下，可刺激部分需求。

尉濟時表示，原預估今年資本支出約 38 億元，因應新加坡 12 吋廠，今年資本支出將提升 45 億元，增加 7 億元，包含前期廠房建置等，其中，45% 用於晶圓五廠，本季產能將擴增至 1.5 萬片，25% 則用於新加玻擴廠，其餘為各廠區設備優化與維修。

展望明年，方略認為，2025 年仍看不清楚，但產能利用率估可回升至 70-80%，新加坡 12 吋廠則預計 2027 年開始量產，2029 年 5.5 萬片產能可達滿載，屆時將對營收有顯著貢獻，帶動 2029 年營收較 2024 年翻倍。