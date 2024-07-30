盤後速報 - 雲品(2748)次交易(31)日除息2元，參考價62.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
雲品(2748-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為62.9元，相較今日收盤價64.90元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.08%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|64.90
|2.0
|3.08%
|0.0
|2023/06/29
|93.2
|1.26599
|1.36%
|0.0
|2022/08/25
|44.9
|0.5
|1.11%
|0.0
|2021/09/16
|41.0
|1.0
|2.44%
|0.0
|2020/09/15
|46.0
|1.0
|2.17%
|1.5
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 雲品首度拿下政府標租案 兩歷史建築年底試營運
- 雲品拿下台中新委託案 將打造溫泉Villa
- 雲朗觀光2大據點傳捷報 拿下米其林星鑰飯店
- 盤後速報 - 雲品(2748)下週(7月31日)除息2元，預估參考價63.9元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇