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鉅亨速報

盤後速報 - 雲品(2748)次交易(31)日除息2元，參考價62.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

雲品(2748-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為62.9元，相較今日收盤價64.90元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.08%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 64.90 2.0 3.08% 0.0
2023/06/29 93.2 1.26599 1.36% 0.0
2022/08/25 44.9 0.5 1.11% 0.0
2021/09/16 41.0 1.0 2.44% 0.0
2020/09/15 46.0 1.0 2.17% 1.5

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