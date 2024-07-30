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鉅亨速報

盤後速報 - 晶宏(3141)次交易(31)日除息0.51元，參考價87.59元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

晶宏(3141-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.51元。

首日參考價為87.59元，相較今日收盤價88.10元，息值合計為0.51元，股息殖利率0.58%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 88.10 0.5069 0.58% 0.0
2023/08/08 99.4 2.6676 2.68% 0.0
2022/07/07 108.0 4.0015 3.71% 0.0
2021/09/30 152.0 0.6234 0.41% 0.0
2020/08/18 25.85 0.4005 1.55% 0.2503

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