盤後速報 - 晶宏(3141)次交易(31)日除息0.51元，參考價87.59元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
晶宏(3141-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.51元。
首日參考價為87.59元，相較今日收盤價88.10元，息值合計為0.51元，股息殖利率0.58%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|88.10
|0.5069
|0.58%
|0.0
|2023/08/08
|99.4
|2.6676
|2.68%
|0.0
|2022/07/07
|108.0
|4.0015
|3.71%
|0.0
|2021/09/30
|152.0
|0.6234
|0.41%
|0.0
|2020/08/18
|25.85
|0.4005
|1.55%
|0.2503
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