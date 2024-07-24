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鉅亨速報

盤後速報 - 雲品(2748)下週(7月31日)除息2元，預估參考價63.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

雲品(2748-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月23日)收盤價65.90元計算，預估參考價為63.9元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

雲品(2748-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。近5日股價下跌3.23%，集中市場加權指數下跌4.69%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 65.90 2.0 3.03% 0.0
2023/06/29 93.2 1.26599 1.36% 0.0
2022/08/25 44.9 0.5 1.11% 0.0
2021/09/16 41.0 1.0 2.44% 0.0
2020/09/15 46.0 1.0 2.17% 1.5

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