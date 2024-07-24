盤後速報 - 雲品(2748)下週(7月31日)除息2元，預估參考價63.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
雲品(2748-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月23日)收盤價65.90元計算，預估參考價為63.9元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
雲品(2748-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。近5日股價下跌3.23%，集中市場加權指數下跌4.69%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|65.90
|2.0
|3.03%
|0.0
|2023/06/29
|93.2
|1.26599
|1.36%
|0.0
|2022/08/25
|44.9
|0.5
|1.11%
|0.0
|2021/09/16
|41.0
|1.0
|2.44%
|0.0
|2020/09/15
|46.0
|1.0
|2.17%
|1.5
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