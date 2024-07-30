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鉅亨速報

盤後速報 - 智邦(2345)次交易(31)日除息10元，參考價500.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

智邦(2345-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

首日參考價為500.0元，相較今日收盤價510.00元，息值合計為10.0元，股息殖利率1.96%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 510.00 9.9956 1.96% 0.0
2023/08/02 394.5 7.4998 1.9% 0.0
2022/08/04 253.0 5.9987 2.37% 0.0
2021/08/09 332.5 6.4956 1.95% 0.0
2020/07/23 247.0 6.1903 2.51% 0.0

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