盤後速報 - 智邦(2345)次交易(31)日除息10元，參考價500.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
智邦(2345-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
首日參考價為500.0元，相較今日收盤價510.00元，息值合計為10.0元，股息殖利率1.96%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|510.00
|9.9956
|1.96%
|0.0
|2023/08/02
|394.5
|7.4998
|1.9%
|0.0
|2022/08/04
|253.0
|5.9987
|2.37%
|0.0
|2021/08/09
|332.5
|6.4956
|1.95%
|0.0
|2020/07/23
|247.0
|6.1903
|2.51%
|0.0
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